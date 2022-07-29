朱紅：匯豐下周一公布業績，留意匯豐購18567/沽21092

如看好恒指，可留意恒指牛證60592)，收回價20000點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證20834)，行使價22100點，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59048)，收回價21200點，2023年2月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

匯豐00005)下周一1日)公布中期業績，據報滙控管理層計劃於8月2日召開香港股東非正式會議，向投資者滙報集團策略的最新狀況。匯豐00005)表現偏軟，續受制於50元關口，在49.5元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

聯儲局主席鮑威爾預示，未來加息步伐可能會減慢，科技股份個別發展，騰訊00700)股價靠穩，續於約320元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17401)，行使價393元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

美國參議院通過精簡版晶片法案，將交付眾議院表決，半導體板塊普遍造好，中芯國際00981)股價反彈，在16.72元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證21089)，行使價19.4元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。

美國上週原油庫存驟降452萬桶，超過市場預期，國際油價上升，中國海洋石油00883)表現造好，升至10元水平整固。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

聯儲局議息結果公布後，美元匯價轉跌，國際金價上升，SPDR金ETF02840)反彈，曾升越20天線高見1279元。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

贛鋒鋰業01772)好倉連日錄得資金流入，唯公司股價續跌，曾低見71.65元，連日於100天線之下徘徊。如看好贛鋒，可留意贛鋒認購證21601)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)有份持股的雲服務商金山雲向聯交所提交雙重主要上市申請，資料顯示，金山雲今年首季總收入達21.7億元，按年增長近20%。小米股價逆市造好，曾升近5%高見13.32元。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

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