朱紅：阿里跌至近月低位，留意購17792/沽19137

如看好恒指，可留意恒指牛證55639)，收回價19700點，2022年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證20834)，行使價22100點，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62062)，收回價21000點，2023年2月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

據報道，阿里巴巴09988)創辦人馬雲計劃放棄對螞蟻集團的控制權，根據相關規定，最近發生控制權變更的公司需要暫停上市，此舉或令螞蟻潛在的IPO計劃推遲一年或以上。阿里股價顯著受壓，曾跌逾7%低見91.7元，創超過一個月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證17792)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證60922)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

匯豐00005)周一1日)公布業績，翌日在香港召開股東非正式會議，集團管理層將會出席，據報將與股東討論股息派發、業務分拆等議題。匯豐00005)表現偏軟，回落至20天線約49.4元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

科技股份普遍偏軟，騰訊00700)反覆下跌，曾低見305元，創3月中以來新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17401)，行使價393元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

杭州市場監管局公布，已約談美團03690)等外賣送餐平台，要求落實食品安全管理責任、嚴禁餐飲商家低價惡性競爭。美團股價受壓，跌逾7%低見173.3元，創月內新低。如看好美團，可留意美團認購證21764)，行使價220.2元，2023年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證21607)，行使價168.78元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

聯儲局議息結果公布後，美元匯價持續回吐，國際金價向好，錄得近4個月來最大單日升幅。SPDR金ETF02840)連日反彈，曾高見1293.5元。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。國際油價靠穩，中國海洋石油00883)走勢反覆，回落至10元水平整固。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

據上海有色網數據顯示，鋰電材料價格普遍下跌，贛鋒鋰業01772)股價連日受壓，曾低見70.05元，創逾一個月新低。如看好贛鋒，可留意贛鋒認購證21601)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

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