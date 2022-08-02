朱紅：阿里被美國列入預摘牌名單，留意阿里購17792/沽19137

如看好恒指，可留意恒指牛證51762)，收回價19600點，2022年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證20834)，行使價22100點，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62917)，收回價20600點，2023年2月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿9倍。

阿里巴巴09988)被美國證券交易委員會列入預摘牌名單，阿里表示將繼續留意市場動態，遵守適用的法律法規，並努力保持同時在紐交所和香港聯交所的兩地上市地位。阿里股價受壓，曾跌至逾兩個月低位見87.8元，其後跌幅收窄，在約90元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證17792)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證60922)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

匯豐00005)公布今年上半年列賬基準除稅前利潤91.76億美元，按年下跌15.3%，派中期息每股9美仙，集團擬於2023年恢復派發季度股息。公司股價績後造好，曾升逾5%高見52.5元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，表示限購地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制以及延續免徵新能源汽車購置稅政策。汽車股普遍造好，比亞迪01211)股價上升，升至50天線約294元水平整固。現時一手比亞迪正股入場費約14萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意比迪牛證60912)，收回價260.2元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

科技股個別發展，騰訊00700)走勢偏軟，收市失守300元關口，低見299.6元，接近52周低位所在的295.4元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17401)，行使價393元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

OPEC+將於本周召開會議，討論9月份產量調整安排，國際油價表現靠穩，中國海洋石油00883)輕微上升，在10.1元水平整固。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

美元匯價持續回落，國際金價向好，SPDR金ETF02840)表現靠穩，在1288元水平窄幅整固。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

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