朱紅：騰訊創逾三年半新低，留意騰訊購17401/沽12280

如看好恒指，可留意恒指牛證59228)，收回價19000點，2022年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證20834)，行使價22100點，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62917)，收回價20600點，2023年2月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿8倍。

國家新聞出版署發布8月國產網絡遊戲審批信息，共69款遊戲獲批，單次批出遊戲數目再創版號重啟以來新高，唯名單上仍未見騰訊00700)、網易等遊戲廠商。騰訊股價續偏軟，曾低見288元創2019年1月以來新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17401)，行使價393元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)將於本周公布季度業績，公司股價連日偏軟，低見86.1元，創5月尾以來新低，較上月高位累計跌近三成。如看好阿里，可留意阿里認購證17792)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證60922)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿2倍。

美元債息下跌，美匯持續回落，加上地緣政局有所升溫，國際金價向好，SPDR金ETF02840)逆市造好，升至1300元水平整固。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

比亞迪01211) 宣布，與歐洲經銷商Hedin Mobility達成合作，在瑞典、德國提供汽車銷售及售後服務。公司股價回落，續沿10天線約288元整固。現時一手比亞迪正股入場費約14萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意比迪牛證60912)，收回價260.2元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

中港股市偏軟，中國平安02318)連跌5日，曾低見44.4元，為今年5月以來新低。如看好平安，可留意平安認購證21085)，行使價60元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

內地發出年內第四批遊戲版號，當中包括中移動00941)旗下遊戲公司咪咕互動的《動物:森林法則》。中移動股價偏軟，跌穿50元，在49.2元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證18185)，行使價43.38元，2022年11月到期，實際槓桿13倍。

美國、歐洲等多國製造業數據疲弱，市場憂慮全球經濟衰退將削弱原油需求，國際油價下跌。中國海洋石油00883)跌穿10天、20天等多條平均線，曾低見9.66元。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

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