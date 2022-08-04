朱紅：騰訊低位反彈，留意騰訊購22292/沽12280

如看好恒指，可留意恒指牛證50988)，收回價19200點，2022年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證20834)，行使價22100點，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63295)，收回價20400點，2023年2月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

國家新聞出版署公佈8月份國產網絡遊戲審批版號，共有69款遊戲獲批，分析指最近數次批出版號均有穩定增長趨勢，或有助整體遊戲市場景氣回暖。騰訊00700)股價從3年半低位反彈，重上300元關口。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

汽車股普遍向好，吉利汽車00175)旗下「極氪」公布，7月極氪001交付5,022台，按月增長16.7%，再創月交付量新高。吉利股價造好，曾升7%高見18.24元。如看好吉利，可留意吉利認購證19591)，行使價23.68元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。

比亞迪01211)宣布與Shlomo Motors達成合作，為以色列客戶提供銷售及售後服務，預期首批新能源汽車將於第三季抵達。公司股價靠穩，續沿10天線約288元整固。現時一手比亞迪正股入場費約14萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意比迪牛證60912)，收回價260.2元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

外電報道指，拜登政府計劃禁止出口半導體開發必需的特定類型設計軟件。中港芯片股普遍向好，中芯國際00981)股價反彈，曾升近一成高見17.06元。如看好中芯，可留意中芯認購證21089)，行使價19.4元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。

外電報道，美聯儲局多名理事表示將支持在下月議息會議加息半厘，甚至加息0.75厘以壓抑通脹。美元債息上升，國際金價受壓，SPDR金ETF02840)輕微回吐，在1290元水平徘徊。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

石油出口國組織及盟友OPEC+)周三舉行會議，商討9月原油生產計劃，市場觀望會否決定增產。國際油價靠穩，中國海洋石油00883)走勢偏軟，回落至9.68元水平徘徊。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

中港股市靠穩，中國平安02318)連跌多日後略為反彈，在約45元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證21085)，行使價60元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

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