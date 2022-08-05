朱紅：阿里股價業績前造好，留意阿里購17792/沽22402

如看好恒指，可留意恒指牛證60594)，收回價19500點，2022年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62062)，收回價21000點，2023年2月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

據外媒報道，軟銀集團計劃通過出售基於阿里巴巴09988)股份的預付遠期合約，變現高達220億美元，通過該等合約，軟銀今年已經出售大約三分之一的阿里持股。阿里周四4日)收市後公布季績，公司股價績前造好，連續兩日反彈，曾高見96.2元。如看好阿里，可留意阿里認購證17792)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意周四4日)新上市阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

比亞迪01211)公布，7月汽車銷量約16.25萬輛，比去年同期增加約1.83倍，而今年首7個月汽車銷量約80.89萬輛，比去年同期增加約1.66倍。公司股價造好，曾升逾50天線高見298.4元。現時一手比亞迪正股入場費約15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意比迪牛證60917)，收回價270.2元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

吉利汽車00175)旗下高端智能電動汽車極氪001今年首七個月累計交付逾3萬台，7月極氪001大定訂單再次破萬。吉利股價連日造好，曾升至18.74元。如看好吉利，可留意吉利認購證19591)，行使價23.68元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。

工信部數據顯示，上半年全國鋰離子電池產量同比增150%，鋰電池板塊向好。贛鋒鋰業01772)股價向好，曾高見71.85元。如看好贛鋒，可留意贛鋒認購證21601)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

據報美國國會已通過「晶片法案」，包括撥款520億美元獎勵半導體廠商在美國生產先進晶片。中港芯片股延續升勢，中芯國際00981)股價造好，升至100天線約16.8元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證21089)，行使價19.4元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。

OPEC+會議決定9月小量增產每日10萬桶，加上美國上周原油庫存意外增加450萬桶，國際油價下跌。中國海洋石油00883)走勢靠穩，在約9.7元水平好淡爭持。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

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