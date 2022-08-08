朱紅：恒指窄幅徘徊，留意恒指牛60594/熊62060

如看好恒指，可留意恒指牛證60594)，收回價19500點，2022年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62060)，收回價20800點，2023年2月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

阿里巴巴09988)公布，首季度純利約227.39億元人民幣，較去年同期減少約50%。集團主席兼首席執行官張勇表示 今後工作重點是將由追求絕對使用者規模增加，轉移到做好用戶分層，提升每一層用戶的的錢包份額。阿里股價績後回吐，在10天線受壓，回落至92.5元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證17792)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

外媒報道，騰訊00700)計劃增持法國視頻遊戲集團UBISOFT的持股，目標是通過增持股份成為該公司單一最大股東。騰訊股價反覆，升至314元遇沽壓，回落至307元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

數據顯示，比亞迪01211)「漢家族」7月銷量為25849輛，兩大系列四款車型已連續3個月銷量突破2萬輛。公司股價50天線受壓，回落至約290元水平整固。現時一手比亞迪正股入場費約15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意比迪牛證60917)，收回價270.2元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。

中港芯片股升勢持續，內地多隻芯片股集體漲停，帶動港股芯片板塊普遍造好。中芯國際00981)股價造好，升至100天線約16.8元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證21089)，行使價19.4元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。

中國移動00941)周四11日)公布中期業績，市場關注管理層對未來的派息指引。公司股價連日造好，升至月內高位50.8元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移動，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

市場憂慮環球經濟衰退，影響原油需求，國際油價跌至每桶90美元附近，為2月以來新低。石油股普遍下跌，中國海洋石油00883)走勢偏軟，回落至9.44元水平徘徊。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿12倍。

美國債息及美元匯價有所回落，利好金價，國際金價升至一個月高位。SPDR金ETF02840)表現向好，升至50天線約1311元水平整固。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

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