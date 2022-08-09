朱紅：恒指持續偏軟，留意恒指牛50987/熊62060

如看好恒指，可留意恒指牛證50987)，收回價19400點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62060)，收回價20800點，2023年2月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

科技股板塊普遍偏軟，阿里巴巴09988)公布季績後股價持續下跌，失守90元關口，在88.8元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證17792)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

騰訊00700)正式發布第二代四足機器人「Max」，能夠識別複雜地形及完成高難度動作，期望未來可替代人類進行危險工作。騰訊股價偏軟，回落至300元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

國際銀行股普遍造好，匯豐00005)股價逆市上升，曾高見51.9元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

據內媒報道，中芯國際00981)將於北京新建的12英寸晶圓廠CIM國產化項目技術承包方無法完成半導體CIM軟件國產化需求，導致項目被叫停，但午後承包方則指項目並未暫停。中芯股價反覆，開市創月內新高後倒跌，在17.5元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證21089)，行使價19.4元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿3倍。

電訊股於本周陸續放榜，中國移動00941)周四11日)公布中期業績，市場預測半年純利增長介乎4.6-6.5%之間。公司股價曾升51.1元，創6月以來新高。如看好中移動，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移動，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

市場憂慮憂慮歐美經濟衰退及中國增長放緩 ，影響原油需求，國際油價跌穿每桶90美元。石油股個別發展，中國海洋石油00883)股票靠穩，在9.62元水平徘徊。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。

市場對美聯儲進取加息預期升溫，美元匯價上升，國際金價自一個月高位回落。SPDR金ETF02840)表現偏軟，回落至1296元水平整固。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

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