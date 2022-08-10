朱紅：恒指連日徘徊兩萬點關口，留意恒指牛50987/熊62917

如看好恒指，可留意恒指牛證50987)，收回價19400點，2022年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62917)，收回價20600點，2023年2月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

阿里巴巴09988)公布，獲聯交所發出轉為主要上市申請收悉確認，主要轉換生效日期預計為本年底前，為籌備主要轉換，集團已尋求聯交所批准豁免嚴格遵守部分香港上市規則。阿里股價反彈，在89.6元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證17792)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

電訊股於本周陸續公布業績，中國移動00941)周四11日)放榜，市場關注公司盈利以及派息政策。公司股價連日造好，曾高見51.7元，創逾兩個月新高。如看好中移動，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

據報道指，內地免稅零售商中國中免計劃於周五12日)啟動來港上市，集資最多215億港元，將是今年香港最大規模上市交易。港交所00388)股價靠穩，於100天線見支持，在353元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證20120)，行使價410.2元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡港交所，可留意港交熊證59058)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。

乘聯會數據顯示，7月新能源乘用車零售銷量達到48.6萬輛，同比增長117.3%，環比則下降8.5%。比亞迪01211)股價靠穩，續沿10天線約290元整固。現時一手比亞迪正股入場費約15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意比迪牛證60917)，收回價270.2元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

龍頭鋰礦商雅寶警告，未來十年車企將面臨激烈鋰爭奪戰，中港鋰礦股普遍上升。贛鋒鋰業01772)升越10天線，在72.7元水平整固。如看好贛鋒，可留意贛鋒認購證21601)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

中國及美國公布的經濟數據提振原油需求前景，國際油價重上每桶90美元。石油股普遍上升，中國海洋石油00883)連升兩日，在20天線約9.78元徘徊。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

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