朱紅：恒指再創接近三個月新低，留意恒指牛59228/熊63747

如看好恒指，可留意恒指牛證59228)，收回價19000點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63747)，收回價20300點，2023年2月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

科技股普遍下跌，騰訊00700)股價連跌4日，資金則連日流入騰訊好倉。公司股價持續疲弱，曾低見292.2元，接近52周低位所在的288元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

美國遊戲引擎巨頭Unity公布，將建立合資企業Unity中國以更滿足中國創作者社區的需求，阿里巴巴09988)及中國移動00941)等本地合作夥伴將參與投資該合資公司。阿里股價下跌，低見86.8元，接近月內低位所在的86.1元。如看好阿里，可留意阿里認購證17792)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

市場觀望中國移動00941)周四11日)公布中期業績，公司股價逆市造好，曾高見51.85元，再創逾兩個月新高。如看好中移動，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

美國總統拜登簽署520億美元的晶片法案，「國產替代」概念板塊向好，中芯國際00981)周四11日)公布業績，公司股價績前靠穩，在17.2元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證21089)，行使價19.4元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿3倍。

比亞迪01211)與泰國汽車經銷商簽署合作協議，正式進入泰國乘用車市場，公司亦將參加今年泰國國際車展，為當地展示更多車型。比亞迪股價偏軟，一度跌至275元。現時一手比亞迪正股入場費約14萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意比迪牛證60912)，收回價260.2元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。

美國通脹數據公布前，國際金價向好，曾升上每安士1800美元，創近6周收市新高。SPDR金ETF02840)表現向好，升至50天線約1310元水平整固。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

國際油價連日在每桶90美元水平徘徊，石油股靠穩，中國海洋石油00883)變動不大，續於9.6元水平整固。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

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