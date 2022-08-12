朱紅：阿里股價反彈，留意阿里購17792/沽22402

如看好恒指，可留意恒指牛證53381)，收回價19300點，2022年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62917)，收回價20600點，2023年2月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

阿里巴巴09988)公布，公司股東軟銀將提前結算預付遠期合約，涉及最多約2.42億股阿里美國存託股份，佔公司已發行股份總數約9%。阿里股價反彈，升越10天線至91.7元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證17792)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

科技股普遍反彈，騰訊00700)重上300元關口，高見304.6元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

中國移動00941)周四11日)收市公布中期業績，公司股價績前靠穩，曾高見52.25元，再創逾兩個月新高。如看好中移動，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

中芯國際00981)同於周四11日)公布業績，公司股價績前造好，在17.7元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證21089)，行使價19.4元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿3倍。

小米01810)新一代折疊旗艦手機「MIX Fold 2」將於周四11日)晚上發布，公司表現造好，反彈重越10天線，在12元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

金融股普遍靠穩，匯豐00005)股價向好，尾市升至月內高位52.5元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

美國通脹未見進一步升溫，美元匯價下跌，國際金價於每安士1800美元水平靠穩。SPDR金ETF02840)變動不大，在1305元水平窄幅徘徊。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。國際油價向好，中國海洋石油00883)上升，在20天線約9.78元水平徘徊。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。

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