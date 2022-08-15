朱紅：騰訊周三公布業績，留意騰訊購22292/沽22595

如看好恒指，可留意恒指牛證53381)，收回價19300點，2022年12月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62062)，收回價21000點，2023年2月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)將於周三17日)公布中期業績，市場關注管理層對旗下網遊推出、廣告、金融科技業務及股份回購等指引。騰訊股價變動不大，續於10天線約304元水平靠穩。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

據報道，貝萊德、橋水、Baillie Gifford等公司相繼將其阿里巴巴ADR持股轉倉至香港，阿里巴巴09988)股價連日反彈，升至約93元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證17792)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

中汽協數據顯示，新能源車產量及銷量繼續增長，7月新能源汽車產銷分別為61.7萬輛和59.3萬輛，同比均增長1.2倍。比亞迪01211)股價靠穩，在287元水平窄幅徘徊。現時一手比亞迪正股入場費約14萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意周五12日)新上市比迪認沽證23056)，行使價249.8元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

中國移動00941)公布中期業績，上半年純利按年升19%勝預期，擬派中期息2.2港元，較上年同期增加34.9%。公司股價造好，曾升至53元創逾3個月新高。如看好中移動，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

小米01810)表示自動駕駛技術已進入測試階段，第一期規劃140輛測試車將陸續在全國進行測試，目標是2024年進入行業第一陣營。公司股價連續反彈兩日，曾高見12.52元。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

內險股份個別發展，中國平安02318)股價反彈至10天線遇阻力，在45元水平徘徊。如看好平安，可留意周五12日)新上市平安認購證23055)，行使價53.43元，2023年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

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