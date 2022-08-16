朱紅：恆指兩萬點爭持，留意牛50987/熊62060

如看好恒指，可留意恒指牛證50987)，收回價19400點，2022年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62060)，收回價20800點，2023年2月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)將於周三17日)公布中期業績，市場預期第二季純利按年將錄得下跌。騰訊股價偏軟，連日於10天線約301元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22860)，行使價388.2元，2023年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

科技股個別發展，阿里巴巴09988)反彈後偏軟，於約92元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證17792)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

中汽協數據顯示，7月汽車產銷分別達到245.5萬輛和242萬輛，按月下降1.8%和3.3%。比亞迪01211)股價變動不大，續於286元水平徘徊。現時一手比亞迪正股入場費約14萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證23056)，行使價249.8元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

小米01810)發布全尺寸人形機械CyberOne，目前成本每台約七十萬元，尚無法實現量產，小米表示將持續在這一領域耕耘。公司股價窄幅靠穩，在12.2元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿9倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

人行進行4千億元人民幣一年期MLF操作，利率降至2.75%，為七個月來再次下調MLF利率。內險股份普遍偏軟，中國平安02318)10天線受壓，回落至約44.2元徘徊。如看好平安，可留意平安認購證23055)，行使價53.43元，2023年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿2倍。

內地與香港證監會原則上同意，改善滬深港通交易日曆安排，預期互聯互通交易日數將會增加。港交所00388)表現靠穩，續於347元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證20120)，行使價410.2元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡港交所，可留意港交熊證59058)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

據內媒報道，近來芯片市場上出現降價銷售情況，芯片板塊下跌。中芯國際00981)回吐逾6%，低見15.84元。如看好中芯，可留意中芯認購證21089)，行使價19.4元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。

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