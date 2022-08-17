朱紅：騰訊績前偏軟，留意騰訊購22292/沽22595

如看好恒指，可留意恒指牛證50987)，收回價19400點，2022年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63295)，收回價20400點，2023年2月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)將於周三17日)收市後公布中期業績，市場預期上季盈利平均約244億元人民幣，按年跌18%;整體收入預測平均為1,356億元，按年下跌2%。騰訊走勢反覆，在300元水平見支持，升至303元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

外電報道，騰訊計劃出售所持美團03690)股份，價值約240億美元。美團股價曾跌逾一成低見159.5元，創逾兩個月新低。如看好美團，可留意美團認購證21764)，行使價220.2元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證21607)，行使價168.78元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

據報道，上周一8日)為數約6.39億股阿里巴巴09988)由美股ADR轉入香港存倉，佔整體股份逾3%。阿里股價持續疲弱，在90元關口好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證17792)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

外電透露，中國平安02318)旗下陸金所計劃赴香港上市，目標最快下半年提交香港上市申請，以防範美國退市風險。平安股價靠穩，續於10天線之下約44元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證23055)，行使價53.43元，2023年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿2倍。

比亞迪01211)擬在宜春投資285億元人民幣，建設動力電池和電池級碳酸鋰及陶瓷土含鋰)礦採選綜合開發利用生產基地項目，公司股價變動不大，續於10天線以下約285元水平徘徊。現時一手比亞迪正股入場費約14萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證23056)，行使價249.8元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

吉利汽車00175)將於周四18日)公布中期業績，公司股價逆市造好，續沿10天線整固，在約17.5元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證19591)，行使價23.68元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。

中國移動00941)績後股價連日偏軟，回落至52元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。