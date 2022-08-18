朱紅：恆指仍於兩萬點牛皮，留意牛50987/熊65826

如看好恒指，可留意恒指牛證50987)，收回價19400點，2022年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65826)，收回價20500點，2023年2月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

據內媒報道，騰訊00700)減持美團03690)傳聞不實，指騰訊目前沒有出售美團的計劃。美團股價一度反彈逾5%，高見173.2元。如看好美團，可留意美團認購證13206)，行使價200.2元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證21607)，行使價168.78元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)於周三17日)收市後公布中期業績，資金連日流入騰訊好倉，公司股價走勢反覆，續於300元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

外媒報道，螞蟻集團的估值再次被主要投資者下調，富達投資在5月底時將螞蟻集團估值下調至700億美元。阿里巴巴09988)表現靠穩，續於90元關口好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證21412)，行使價122.1元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)公布中期業績，純利48.36億元，按年跌26.8%，派中期息3.45元，較上年同期減少26.4%。港交所績後股價下跌，低見340.6元。如看好港交所，可留意港交認購證20120)，行使價410.2元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡港交所，可留意港交熊證59058)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

小米01810)股價連日低位徘徊，在約11.7元水平窄幅靠穩。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

美元匯價向好，國際金價連日受壓，SPDR金ETF02840)趺穿10天線，在1298元水平徘徊。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

內險股普遍靠穩，中國平安02318)低位見支持，在44元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證23055)，行使價53.43元，2023年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿2倍。

芯片股表現靠穩，中芯國際00981)連跌3日後股價反彈，回升至16.2元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證21089)，行使價19.4元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。

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