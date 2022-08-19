朱紅：騰訊業績後造好，留意騰訊購22292/沽22595

如看好恒指，可留意恒指牛證50987)，收回價19400點，2022年12月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63747)，收回價20300點，2023年2月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)第二季純利186.19億人民幣，按年跌56%遜預期。經調整盈利為281.39億人民幣，按年跌17%，按季增10%，勝預期。公司股價造好，升越20天線曾高見316元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

騰訊高管否認集團有意出售美團03690)持股，美團股價連續兩日反彈，曾高見174.9元。如看好美團，可留意美團認購證13206)，行使價200.2元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證21607)，行使價168.78元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

國務院總理李克強參觀比亞迪01211)公司，鼓勵企業抓緊研究延續實施支持新能源汽車稅收政策，擴大大宗消費。公司股價靠穩，續於約285元水平窄幅徘徊。現時一手比亞迪正股入場費約14萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證23056)，行使價249.8元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

據內媒報道，小米01810)旗下電動車核心零部件動力電池，已敲定寧德時代和比亞迪兩家主力供應商。小米股價靠穩，續於約11.7元窄幅徘徊。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

中國平安02318)旗下平安銀行中期盈利約220.88億人民幣，同比增長25.6%，不派中期股息。平安股價偏軟，曾低見43.05元，創近5年新低。如看好平安，可留意平安認購證23055)，行使價53.43元，2023年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿2倍。

美元及美國債息持續上升，國際金價連日受壓，SPDR金ETF02840)表現偏軟，在1290元水平徘徊。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

電訊股個別發展，中國移動00941)變動不大，於約52.6元高位整固。如看好中移動，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

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