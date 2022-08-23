朱紅：中移動創近月新高，留意中移購21394/熊65346

如看好恒指，可留意恒指牛證59228)，收回價19000點，2022年12月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65825)，收回價20200點，2023年2月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

工信部公布，首七個月電訊業務收入累計完成9,442億元人民幣，按年增長8.3%。中國移動00941)逆市向好，曾高見53.15元創逾4個月新高。如看好中移動，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移動，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

中國平安02318)走勢反覆，曾再創近5年新低見42.85元，其後股價見支持，回升至43.9元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證23055)，行使價53.43元，2023年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿2倍。

國務院決定延續實施新能源汽車免徵車購稅等政策，促進大宗消費，並會在上路權限、牌照指標等方面予以支持。新能源汽車板塊靠穩，比亞迪01211)在月內低位271元見支持，回升至280元水平整固。現時一手比亞迪正股入場費約14萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證23056)，行使價249.8元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

長城汽車02333)宣布，擬於2022年度開展外匯衍生品交易業務，名義金額累計不超過186億元人民幣或等值其他貨幣。長城股價顯著造好，曾升逾13%高見12.44元。如看好長汽，可留意長汽認購證13205)，行使價14.7元，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)旗下「餓了麼」和抖音共同達成合作，雙方將攜手探索本地生活服務的新場景升級，在視頻化時代帶來「即看、即點、即達」的本地生活新體驗。阿里股價續於10天線受壓，在約89元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證23363)，行使價102.68元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

小米集團01810)公布，第二季純利按年跌83.2%至13.86億人民幣;經調整淨利潤按年跌67.1%至20.81億人民幣;智能手機分部收入按年減少28.5%至423億人民幣。公司股價偏軟，低見11.02元創近3個月新低。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

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