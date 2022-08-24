朱紅：恒指持續疲弱，留意恒指牛59228/熊66523

如看好恒指，可留意恒指牛證59228)，收回價19000點，2022年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66523)，收回價20000點，2023年2月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

阿里巴巴09988)好倉連日錄得資金流入，公司股價靠穩，續於10天線之下約88元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證23363)，行使價102.68元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

中國平安02318)周二23日)公布業績，公司股價績前偏軟，曾低見42.55元，再創逾5年新低。如看好平安，可留意平安認購證23179)，行使價49.88元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿2倍。

京東集團09618)宣布，截至今年7月京東PLUS會員數量已突破3,000萬，七個月時間實現500萬增長，增速創歷史新高。京東股價逆市向好，回升至10天線約221元整固。如看好京東，可留意京東認購證23251)，行使價265.2元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。

沙特石油大臣表示，期貨市場缺乏流動性正在使油價脫離基本面，可能要求OPEC+在下個月政策會議上考慮收緊供應。國際油價反彈，中國海洋石油00883)表現向好，重越50天線高見10.22元。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

電訊股高位整固，中國移動00941)續於10天線之上約52.5元水平靠穩。如看好中移動，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移動，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

海南省公布碳達峰實施方案，提出大力推廣新能源車船應用，擬於2030年全島全面禁止銷售燃油汽車。新能源汽車股持續偏軟，比亞迪01211)回落至約273元水平徘徊。現時一手比亞迪正股入場費約14萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17175)，行使價329.99元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證23056)，行使價249.8元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

據上海有色網數據顯示，鋰電材料報價普遍上漲，贛鋒鋰業01772)低位反彈，重越10天線高見73.8元。如看好贛鋒，可留意贛鋒認購證21601)，行使價105.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

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