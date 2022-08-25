朱紅：內險股逆市向好，留意平安購23179/熊57698

如看好恒指，可留意恒指牛證59229)，收回價18700點，2022年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66521)，收回價19800點，2023年2月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

中國平安02318)公布，中期純利602.73億元人民幣，按年升3.91%；派發中期息92分，按年增長4.5%。內險股板塊普遍向好，平安升越20天線高見44.8元後遇沽壓，其後在約44元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證23179)，行使價49.88元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿2倍。

中國人壽02628)於周四公布中期業績，公司股價走勢反覆，曾見11.04元創兩個月新低，其後股價見支持，倒升至11.32元。如看好中壽，可留意中壽認購證14424)，行使價13.4元，2023年5月到期，實際槓桿7倍。

京東集團09618)公布，中期純利13.85億元人民幣，跌68%;第二季度淨利潤44億元人民幣，升4.5倍，第二季度非公認會計準則下淨利潤65億元人民幣，升41%。京東股價逆市向好，連升3日高見230元。如看好京東，可留意京東認購證23251)，行使價265.2元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡京東，可留意京東熊證65831)，收回價248元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

美國戰略石油儲備上周減至4.531億桶，按周減少810萬桶，為1985年1月以來最低。國際油價反彈，中國海洋石油00883)連升4日，曾高見10.48元，創月內新高。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

科技股普遍下跌，阿里巴巴09988)10天線受壓，曾低見85.5元，跌至近3個月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證23363)，行使價102.68元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

小鵬汽車09868)虧損擴大，加上市場憂慮內地部份地區限電或影響生產，新能源汽車板塊普遍下跌。比亞迪01211)失守100天線，曾低見257元，創近3個月新低。如看好比迪，可留意比迪認購證17175)，行使價329.99元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證23056)，行使價249.8元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)公布於市場回購逾444萬股，涉資近5千萬元，公司股價持續偏軟，曾低見10.82元，再創逾3個月新低。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米認沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

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