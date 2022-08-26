朱紅：科技股普遍反彈，留意阿里購23363/沽22402

如看好恒指，可留意恒指牛證53385)，收回價19100點，2022年12月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63295)，收回價20400點，2023年2月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

阿里巴巴09988)第七屆淘寶造物節於廣州舉辦，以「明日之境」為主題，帶來未來營地概念創意沉浸式體驗，亦是首次舉辦創新創業大會。阿里股價於近月低位反彈，曾升約一成高見95.2元。如看好阿里，可留意阿里認購證23363)，行使價102.68元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

美團03690)將於周五26日)公布業績，市場關注管理層對業務前境的指引，公司股價績前向好，反彈約8%高見179.5元。如看好美團，可留意美團認購證13206)，行使價200.2元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證21607)，行使價168.78元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

京東集團09618)業績後連日造好，升越50天線最高曾見247.6元。如看好京東，可留意京東認購證20817)，行使價280.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡京東，可留意京東熊證64635)，收回價268元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

內險板塊普遍上升，中國平安02318)公布業績後連續反彈兩日，重越20天線高見46.7元。如看好平安，可留意平安認購證23179)，行使價49.88元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿2倍。

中國人壽02628)周四公布中期業績，公司股價績前向好，連升兩日曾高見11.54元，在約20天線前徘徊。如看好中壽，可留意中壽認購證14424)，行使價13.4元，2023年5月到期，實際槓桿7倍。

美國戰略石油儲備連跌兩周，加上市場觀望伊朗核談判進展，國際油價升至近周高位。中國海洋石油00883)連升6日，曾高見10.92元，創逾兩個月新高。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

據報比亞迪01211)在宜春成立電池公司，經營範圍包括電池製造銷售、新材料技術研發等。比亞迪走勢反覆，曾低見255.2元創3個月新低，其後倒升至262元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證17175)，行使價329.99元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證23056)，行使價249.8元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

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