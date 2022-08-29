朱紅：中概股份持續向好，留意阿里購21412/沽22402

如看好恒指，可留意恒指牛證53385)，收回價19100點，2022年12月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62060)，收回價20800點，2023年2月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

據外媒報道，中美就中概股談判取得突破性進展，中方已指示大型會計師事務所準備將在美上市中概股公司審計底稿帶到香港，由美國上市公司會計監督委員會在港審閱。中概股普遍向好，阿里巴巴09988)持續反彈，曾升至100天線97.65元水平。如看好阿里，可留意阿里認購證21412)，行使價122.1元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

京東集團09618)持續造好，連升5日高見254.6元，創月內新高。如看好京東，可留意京東認購證20817)，行使價280.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡京東，可留意京東熊證64635)，收回價268元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。

騰訊00700)走勢反覆，升至月內高位330.8元後遇沽壓，由升轉跌回落至323元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22860)，行使價388.2元，2023年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

中國海洋石油00883)公布，中期盈利718.9億元人民幣，按年升1.16倍，中期股息增加至每股70港仙。中海油連升6日後高位整固，在10.7水平徘徊。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

據報比亞迪01211)計劃於今年第四季度發布全新高端品牌汽車，新車價格將超過100萬元人民幣，並於明年首季量產銷售。公司股價低位見支持，升至265元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證17175)，行使價329.99元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證23056)，行使價249.8元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

據報小米01810)與北汽集團商談合作生產電動汽車，刺激小米股價午後由跌轉升，在20天線約11.76元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米認沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

中國人壽02628)公布，中期純利254.16億元人民幣，按年跌37.96%，不派中期息。公司股價略為回吐，回落至10天線約11.34元水平徘徊。如看好中壽，可留意中壽認購證14424)，行使價13.4元，2023年5月到期，實際槓桿7倍。

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