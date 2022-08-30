朱紅：恒指兩萬點關口爭持，留意恒指牛53385/熊62917

如看好恒指，可留意恒指牛證53385)，收回價19100點，2022年12月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62917)，收回價20600點，2023年2月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

中國證監會、財政部與美國上市公司會計監督委員會簽署審計監管合作協議，協定主要就雙方對相關會計師事務所合作開展日常檢查與執法調查作出具體安排，並將於近期啟動相關合作。中概股普遍靠穩，阿里巴巴09988)股價變動不大，續於約95.5元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證21412)，行使價122.1元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

京東集團09618)連升多日後高位整固，於約245元水平靠穩。如看好京東，可留意京東認購證20817)，行使價280.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡京東，可留意京東熊證61459)，收回價278元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

美團03690)公布，中期虧損68.19億元人民幣，經調整虧損則收窄至15.28億元人民幣，均較去年減少且勝市場預期。公司股價逆市造好，連升3日並升越50天線高見191元。如看好美團，可留意美團認購證13206)，行使價200.2元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證21607)，行使價168.78元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

國家統計局數據顯示，7月汽車製造業利潤按年增長77.8%，增速較6月份加快30.1個百分點，是利潤增長最快的行業之一。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價靠穩，續於約265元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證17175)，行使價329.99元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證23056)，行使價249.8元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

中國海洋石油00883)管理層於中期業績投資者電話會議表示，預期油價下半年仍相對會處於高位，董事會亦已就H股回購授權管理層視乎市場情況適時進行回購。中海油逆市造好，升至10.9元高位徘徊。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

中美就審計監管合作達成協議，市場估計美國中概股回港上市或有所緩和，港交所00388)股價受壓，曾低見316.4元，創逾5個月新低。如看好港交所，可留意港交認購證23658)，行使價400.2元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交熊證59058)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

中芯國際00981)宣布，中期純利9.62億美元，按年升13.57%。公司股價偏軟，在月內低位約15.2元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證21089)，行使價19.4元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

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