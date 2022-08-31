朱紅：恒指續沿20天線整固，留意恒指牛53385/熊63295

如看好恒指，可留意恒指牛證53385)，收回價19100點，2022年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63295)，收回價20400點，2023年2月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

科技股個別發展，騰訊00700)好倉連日錄得資金流出，公司股價變動不大，續於約323元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

中美宣布達成中概股公司審計底稿檢查的初步協議後，美國證券交易委員會指出，美方可查看未經編輯的所有審計文件，不允許隱瞞或編輯審計文檔中包含的信息。中概股普遍向好，阿里巴巴09988)走勢靠穩，在至約95.2元整固。如看好阿里，可留意阿里認購證21412)，行使價122.1元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

美團03690)股價連升3日後表現反覆，於50天線遇沽壓，由升轉跌曾低見179.7元。如看好美團，可留意美團認購證21764)，行使價220.2元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證21607)，行使價168.78元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)公布，未經審核中期溢利35.95億人民幣，同比上升2.06倍;集團指出，期內新能源汽車銷量屢創歷史新高，市佔率大幅提升。公司股價先升後跌，回落至約263元水平好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證17175)，行使價329.99元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證23056)，行使價249.8元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

內險股個別發展，中國平安02318)持續整固，在約45.8元水平窄幅徘徊。如看好平安，可留意平安認購證21085)，行使價60元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

工信部發布資料顯示，1-7月份全國智能手機產量6.65億台，同比下降2.9%。小米01810)股價受制於10天線，回落至11.3元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米認沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

據內媒報道，中國海洋石油00883)成立綜合能源公司，註冊資本20億元人民幣，經營範圍涉及碳減排、再生資源等。中海油走勢反覆，在11元高位遇沽壓，回落至約10.8元整固。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

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