朱紅：巴郡減持比亞迪，留意比迪購17175/沽23056

如看好恒指，可留意恒指牛證67594)，收回價19400點，2022年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65826)，收回價20500點，2023年2月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

聯交所資料顯示，巴菲特旗下巴郡於上周減持比亞迪01211)約133萬H股，每股平均價約277.1元，套現約3.69億元，持股量由20.04%降至19.92%。比亞迪股價顯著下跌，曾低見229元創逾3個月新低。如看好比迪，可留意比迪認購證17175)，行使價329.99元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證23056)，行使價249.8元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

汽車股個別發展，吉利汽車00175)據報正與一家石油集團就入股雷諾化石燃料引擎業務進行談判，吉利股價下跌，在16元水平好淡爭持。如看好吉利，可留意吉利認購證22400)，行使價20.93元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

據外媒報道，中美就中概股審計監管達成初步協議後，美國監管機構選定阿里巴巴09988)及另外多間在美國上市的中國企業，9月開始首先在香港進行監管檢查。中概股走勢反覆，阿里巴巴09988)於10天線見支持，曾由跌轉升高見96.9元。如看好阿里，可留意阿里認購證23363)，行使價102.68元，2023年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

科技股普遍上升，騰訊00700)走勢反覆，股價於10天線見支持，由跌轉升至328元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

中港股市反覆靠穩，內險股普遍向好，中國平安02318)股價見支持，曾高見47.2元，創月內新高。如看好平安，可留意平安認購證21085)，行使價60元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

銀行股個別發展，匯豐00005)逆市下跌，在48.5元水平好淡爭持。如看好匯豐，可留意匯豐認購證23659)，行使價55元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

市場憂慮美聯儲進取加息影響經濟，加上伊拉克政局並未影響石油出口，國際油價回吐。中國海洋石油00883)高位整固，回落至約10.66水平徘徊。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

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