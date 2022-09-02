朱紅：比亞迪持續下跌，留意比迪牛57690/熊66708

如看好恒指，可留意恒指牛證53385)，收回價19100點，2022年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65825)，收回價20200點，2023年2月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

比亞迪股份01211)遭巴菲特旗下巴郡減持後，股價持續下挫，周四1日)曾再跌約5%低見229.8元，較6月尾高位累計跌逾3成。如看好比迪，可留意比迪認購證17175)，行使價329.99元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意比迪牛證57690)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證66708)，收回價298元，2023年4月到期，實際槓桿3倍。

據外媒報道，騰訊00700)擬於今年剝離1000億人民幣股票投資，佔其逾6000億元人民幣股份投資組合約16%，執行情況將視乎市況和內部盈利目標。騰訊00700)股價下跌，失守50天線低見324。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證19988)，行使價295元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

據報騰訊的股票投資剝離計劃當中包括減持美團 03690)，但並非「優先出售選項」。美團股價受壓，跌逾6%低見177元，失守50天線。如看好美團，可留意美團認購證21764)，行使價220.2元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證21607)，行使價168.78元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

據報阿里巴巴09988)、京東09618)等數家公司被選為第一批受美方監管機構進行會計審查的公司， 9月開始在香港進行審計檢查 。阿里巴巴09988)股價下跌，在92.2元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證21412)，行使價122.1元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

據報道，吉利汽車00175)旗下高端智能電動品牌極氪001截至8月底累計交付37205輛，平均訂單金額超過33.6萬元人民幣。吉利股價下跌，在15.4元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證24155)，行使價18.81元，2023年4月到期，實際槓桿3倍。

內險股個別發展，中國平安02318)變動不大，續於46.1元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證24054)，行使價56.65元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

中國移動00941)表現靠穩，連日沿10天線約52.5元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。