朱紅：比亞迪跌至近月低位，留意比迪牛57690/熊66708

如看好恒指，可留意恒指牛證61064)，收回價18800點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65825)，收回價20200點，2023年2月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

遭巴菲特旗下巴郡減持的比亞迪股份01211)股價持續下挫，曾低見224.6元，再創逾3個月新低。如看好比亞迪，可留意比迪認購證17175)，行使價329.99元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意比迪牛證57690)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證66708)，收回價298元，2023年4月到期，實際槓桿3倍。

騰訊00700)回應有關集團擬剝離股票投資報道，稱沒有為減持設定任何目標金額，亦沒受到針對投資組合的外部壓力。騰訊股價於50天線走勢反覆，升至328元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證19988)，行使價295元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

據報騰訊的股票投資剝離計劃當中包括減持美團03690)，美團股價連日受壓，曾低見174.2元，失守10天及20天線。如看好美團，可留意美團認購證21764)，行使價220.2元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證21607)，行使價168.78元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

據報阿里巴巴09988)再向旗下東南亞電商平台Lazada投資9.1億美元，Lazada表示集團計劃進軍歐洲，挑戰亞馬遜等當地電商龍頭。阿里股價下跌，至20天線約91元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證21412)，行使價122.1元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

內險股普遍偏軟，中國平安02318)股價靠穩，在45.8元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證24054)，行使價56.65元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

中移動00941)與寧德時代簽署戰略合作框架協議，雙方將共同推進智能製造及綠色發展。公司股價靠穩，在20天線約52元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。

據報道，美聯儲局結束針對滙豐控股00005)違反美國制裁和反洗錢規定而實施了近十年的執法令，當局表示執法令已於8月26日終止。匯豐股價下跌，低見47.6元，創逾一個月新低。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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