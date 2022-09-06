朱紅：恒指跌至近月低位，留意恒指牛63196/熊65825

如看好恒指，可留意恒指牛證63196)，收回價18600點，2022年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65825)，收回價20200點，2023年2月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

據報道，澳洲將對內地短視頻平台TikTok和騰訊00700)旗下微信等社交媒體用戶數據使用情況進行調查，報告將於明年出爐。騰訊股價下跌，失守10天線，低見316元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

外媒報道，美國總統拜登可能在未來數月簽署行政命令，限制美國公司投資中國科技企業。科技股份普遍受壓，阿里巴巴09988)股價連跌多日，失守20天線，低見87.55元。如看好阿里，可留意阿里認購證23363)，行使價102.68元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

京東集團09618)股價偏軟，失守10天及50天線，低見233.2元。如看好京東，可留意京東認購證23251)，行使價265.2元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡京東，可留意京東熊證64635)，收回價268元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

聯交所資料顯示，巴菲特旗下巴郡上周四1日)於場內出售171.6萬股比亞迪01211)H股，每股平均價約262.7元，套現約4.5億元，持股量由19.02%降至18.87%。比亞迪股價連日下跌，曾低見212.8元，再創逾3個月新低。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24304)，行使價298.2元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。或可留意比迪牛證57680)，收回價180.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68128)，收回價278元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

據報道，小米01810)推出的第一款車型或為轎車，激光雷達供應商為禾賽科技，售價上限逾30萬元人民幣。小米股價連日受壓，曾低見10.78元，創逾3個月新低。如看好小米，可留意小米認購證24159)，行使價12元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

內險股個別發展，中國平安02318)好倉連日錄得資金流入，股價在約45.5元窄幅靠穩，續於10天線附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證24054)，行使價56.65元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證68123)，收回價50.2元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

OPEC+會議結果公布前，國際油價窄幅靠穩，中國海洋石油00883)於10天線見支持，逆市升至10.74元水平整固。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

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