朱紅：資金連日流入騰訊好倉，留意騰訊購22292/沽22595

如看好恒指，可留意恒指牛證63196)，收回價18600點，2022年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68322)，收回價20000點，2023年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)發布中秋節假期前後未成年人遊戲限玩的通知，中秋假期未成年人可於每日晚上8時至9時之間登錄遊戲，其餘工作日均為禁玩時段。資金連日流入騰訊好倉，唯公司股價下跌，曾失守20天線低見311.6元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)表示，集團致力通過創新科技收窄「數字鴻溝」，例如升級無障礙服務，以普惠技術投入公益，照顧弱勢群體需求。阿里股價連跌多日，於約88元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證23363)，行使價102.68元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

數據顯示，比亞迪01211)今年7月在全球電動汽車電池市場銷量達到6.4GWh，排名升至第二位，超越韓國LG能源解決方案，僅次於寧德時代。比亞迪股價連跌多日後低位反彈，在220元水平好淡爭持。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24348)，行使價279.08元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證57680)，收回價180.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68128)，收回價278元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

據報道，小米01810)公布多項自動駕駛系統專利，涉及智能駕駛控制器、智能座艙控制器與攝像組件等。小米股價低位反彈，曾重上11元水平。如看好小米，可留意小米認購證24159)，行使價12元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

內險股普遍靠穩，中國平安02318)續沿10天線整固，在45.7元水平靠穩。如看好平安，可留意平安認購證24054)，行使價56.65元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證68123)，收回價50.2元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

OPEC+會議決定，10月份起每天減產10萬桶原油，為2021年初以來首次減產。國際油價反彈，中國海洋石油00883)股價上升，曾高見10.38元，再創近月新高。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

電訊股普遍靠穩，中國移動00941)除淨後表現造好，升至50元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。

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