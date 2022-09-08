朱紅：恒指跌至逾5個月低位，留意恒指牛59263/熊68321

如看好恒指，可留意恒指牛證59263)，收回價18400點，2022年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68321)，收回價19800點，2023年3月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

據外電報道，美國總統拜登正考慮採取多項行政命令限制美國人對中國投資，以及限制中國公司收集數據行為，試圖降低中企對國家安全的憂慮以及提升美國公司的競爭力。科技股普遍下跌，騰訊00700)股價連跌3日，曾低見306.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)好倉連日錄得資金流入，唯公司股價持續疲弱，連跌6日曾低見85.95元。如看好阿里，可留意阿里認購證23363)，行使價102.68元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

據報道比亞迪01211)將與泰國最大工業地產開發商WHA簽署土地購買協議，建設其在東南亞的首家電動汽車工廠，公司計劃投資約300億泰銖用於生產電動汽車。比亞迪股價反彈，逆市向好曾高見227元。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24348)，行使價279.08元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證57690)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68128)，收回價278元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

市場憂慮環球經濟前景，國際銀行股普遍下挫，匯豐00005)股價跌逾3%，曾低見47.15元創逾一個月新低。如看好匯豐，可留意匯豐認購證23659)，行使價55元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

內險股普遍下跌，中國平安02318)股價偏軟，曾低見45元。如看好平安，可留意平安認購證24054)，行使價56.65元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證68123)，收回價50.2元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

市場憂慮經濟衰退影響原油需求，國際油價跌至近月低位，中國海洋石油00883)高位回吐，失守10元關口低見9.83元。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。美匯指數持續上揚，國際金價受壓，SPDR金ETF02840)曾低見1238元，創逾一個月新低。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。

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