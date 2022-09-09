朱紅：恒指續於低位徘徊，留意恒指牛59263/熊68660

如看好恒指，可留意恒指牛證59263)，收回價18400點，2022年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68660)，收回價19600點，2023年3月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

港交所數據顯示，逾1.92億股騰訊00700)股份被轉入中央結算系統CCASS)，約佔總股本的2%，市場關注公司股東會否有進一步行動。騰訊股價下跌，連跌4日曾低見300.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

科技股個別發展，阿里巴巴09988)連跌6日後股價一度反彈，升至89.2元，唯未能保持升勢，收市例跌。如看好阿里，可留意阿里認購證23363)，行使價102.68元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

據內媒報道，比亞迪01211)擬投資約64億港元在泰國東部地區羅勇府建造新工廠，預計工廠將於2024年開始運營，年產能為15萬輛。比亞迪股價回吐，跌至216元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24304)，行使價298.2元，2023年1月到期，實際槓桿7倍。或可留意比迪牛證57690)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

汽車股普遍偏軟，吉利汽車00175)股價下跌，曾低見13.8元，創逾兩個月新低。如看好吉利，可留意吉利認購證22400)，行使價20.93元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。或可留意周四8日)新上市吉利認購證24489)，行使價15.52元，2023年4月到期，實際槓桿3倍。

美國原油庫存出乎預期增加360萬桶，加上市場關注美聯儲進一步加息及中國減少石油進口，國際油價下挫。中國海洋石油00883)股價連日回吐，曾再跌逾3%低見9.52元。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

美團03690)公布與Apple授權專營店合作，iPhone14線上下單後，騎手最快30分鍾送達，且免配送費。公司股價逆市向好，一度升至175.2元，唯午後未能保持升勢，收市例跌。如看好美團，可留意美團認購證21764)，行使價220.2元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證21607)，行使價168.78元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

內險股普遍下跌，中國平安02318)股價變動不大，續於約45.1元水平靠穩。如看好平安，可留意平安認購證24054)，行使價56.65元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證68123)，收回價50.2元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

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