朱紅：恒指反彈升逾500點，留意恒指購24047/沽24053

如看好恒指，可留意恒指牛證61064)，收回價18800點，2022年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65825)，收回價20200點，2023年2月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿9倍。

騰訊00700)主要股東Naspers公布，旗下Prosus於周四8日)減持騰訊111.5萬股，總值約3.37億元，持股比例降至27.99。騰訊股價靠穩，升至約307元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

國務院常務會議部署支持平台經濟穩就業，運用專項貸款支持平台企業。科技股普遍上升，阿里巴巴09988)連跌多日後股價反彈，升逾3%曾高見90.35元。如看好阿里，可留意阿里認購證24350)，行使價110.1元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

美團03690)股價向好，重越10天及100天線，高見181.1元。如看好美團，可留意美團認購證21764)，行使價220.2元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證21607)，行使價168.78元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

國務院決定對設備購置、更新改造新增貸款，實施階段性鼓勵政策，同時相應增加貨幣政策對商業銀行配套融資的支持。內險股普遍上升，中國平安02318)反彈逾5%，曾高見47.85元，創月內新高。如看好平安，可留意平安認購證24054)，行使價56.65元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證68123)，收回價50.2元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

中港股市向好，大市總成交增加，港交所00388)股價低位反彈，一度重上10天線高見312.6元。如看好港交，可留意港交認購證23658)，行使價400.2元，2023年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交熊證59058)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

小米01810)董事長雷軍發文指，不同意小米已經錯過了進入電動汽車行業市場的窗口，認為比賽才剛剛開始，小米仍有很多機會。公司股價低位反彈，升約3%高見10.9元。如看好小米，可留意小米認購證24159)，行使價12元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

電訊股普遍上揚，中國移動00941)升越10天及20天線，曾升約3%高見51.55，創逾5個月新高。如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。

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