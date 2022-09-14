朱紅：藥明生物曾挫逾兩成，留意藥明購24663

如看好恒指，可留意恒指牛證61064)，收回價18800點，2022年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68322)，收回價20000點，2023年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

據外電報道，美國總統拜登將簽署新行政令，旨在提振美國國內利用生物系統的生產製造，降低對於中國的依賴。藥明生物02269)股價顯普受壓，曾跌逾20%低見52.8元，創逾3個月新低。如看好藥明，可留意周二13日)新上市藥明認購證24663)，行使價80.93元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

據外媒報道，美國上市公司會計監督委員會周二13日)到香港，核查在美上市中資公司的審計紀錄，預料需時兩個月，而內地人員亦會到港。中概股表現個別發展，阿里巴巴09988)股價持續反彈，重越10天及20天線，曾高見92.3元。如看好阿里，可留意阿里認購證24350)，行使價110.1元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

科技股個別發展，騰訊00700)股價靠穩，續於約305元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

滙豐00005)財務總監邵偉信表示，集團正考慮明年下半年恢復回購，會嘗試平衡回購股份與派息，將剩餘資本回饋股東。滙豐股價連日反彈，一度重越20天線高見49.2元。如看好滙豐，可留意滙豐認購證23659)，行使價55元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認購沽證21092)，行使價41.95元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

內險股普遍向好，中國平安02318)持續向好上升，曾高見48.35元，再創月內新高。如看好平安，可留意平安認購證21085)，行使價60元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

電訊股普遍上升，中國移動00941)再創逾5個月新高，連升3日高見52.3元。如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。

國家稅務總局公布，今年6月-8月，約355.3萬輛車享受了減徵政策，累計減徵車購稅230.4億元人民幣。電動車板塊普遍造好，比亞迪01211)股價上升，反彈至10天線約230元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24348)，行使價279.08元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證68126)，收回價210元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68665)，收回價258元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

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