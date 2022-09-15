朱紅：騰訊獲發遊戲版號，留意騰訊購22292/沽22595

如看好恒指，可留意恒指牛證61062)，收回價18200點，2022年12月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68660)，收回價19600點，2023年3月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

國家新聞出版署發布今年第五批國產遊戲版號，共73款遊戲獲批，包括騰訊00700)旗下教育遊戲《健康保衛戰》，是今年4月遊戲版號恢復發放以來騰訊獲發的首個遊戲版號。騰訊股價靠穩，於300元關口水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

據報道，美國公眾公司會計監督委員會人員可能最快於今周抵達香港，根據協議啟動檢閱在美上市中概股公司審計底稿。早前有傳阿里巴巴09988)、京東09618)等在美國上市中資公司被選中進行首輪審計檢查。阿里股價偏軟，曾回吐約5%低見86.9元。如看好阿里，可留意阿里認購證24350)，行使價110.1元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

中國海洋石油00883)周二13日)於場內回購約1493萬股，涉資約1.49億元，為公司今年首次回購股份。公司股價逆市上升，曾升逾3%高見10.26元。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

據報美國總統拜登將簽署新行政令，提振美國國內生物系統生產製造，降低對於中國的依賴。藥明生物02269)股價持續受壓，曾跌至50元水平邊緣低見50.1元，再創逾3個月新低。如看好藥明，可留意藥明認購證24663)，行使價80.93元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

電動車板塊個別發展，比亞迪01211)股價回吐，在約220元水平好淡爭持。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24348)，行使價279.08元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證57690)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

近日大市成交持續淡靜，港交所00388)股價偏軟，失守300元關口低見298元，創逾兩年新低。如看好港交所，可留意港交認購證24746)，行使價339.08元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交熊證59058)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

中港股市偏軟，內險股普遍下跌，中國平安02318)高位回吐，在10天線約46.1元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證21085)，行使價60元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。