朱紅：汽車板塊普遍下跌，留意比迪購24304/長汽購24664

如看好恒指，可留意恒指牛證59263)，收回價18400點，2022年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68660)，收回價19600點，2023年3月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

據報道，位於廣西南寧的比亞迪01211)電池生產基地項目正式開工，主要用於電池電芯、模組等產品的研發和生產，全面達產後將實現年產值逾100億元人民幣。比亞迪股價偏軟，回落至217元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24304)，行使價298.2元，2023年1月到期，實際槓桿7倍。或可留意比迪牛證57690)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

汽車股普遍下跌，長城汽車02333)連跌兩日，失守10天線低見10.86元。如看好長汽，可留意長汽認購證24664)，行使價12.99元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。

騰訊00700)旗下騰訊音樂擬以介紹方式，於下周三21日)在港第二上市。騰訊股價靠穩，連日於300元關口水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22292)，行使價360元，2023年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

據報道，軟銀集團減持阿里巴巴09988)後，公司所持現金增加至逾600億美元，正計劃設立第三隻願景基金。阿里股價變動不大，在88元水平靠穩。如看好阿里，可留意阿里認購證24350)，行使價110.1元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

中國平安02318)公布，今年首8個月平安財險原保險合同保費收入為1,953.5億元人民幣，按年增11.6%；平安壽險保費收入為3,237.5億元，按年下跌2.5%。平安股價向好，曾升約3%高見47.4元。如看好平安，可留意平安認購證24054)，行使價56.65元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證68123)，收回價50.2元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

據外媒報道，包括匯控00005)、渣打02888)、花旗等全球大約20間大型國際金融機構的高層，已承諾11月赴香港參加國際金融投資峰會。匯豐股價偏軟，回落至約47.2元水平。如看好匯豐，可留意匯豐認購證21756)，行使價53.53元，2023年1月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

中國海洋石油00883)披露，周三14日)再於聯交所回購275.8萬股，涉資約2,760萬元。公司股價持續上升，曾高見10.42元，創近3個月新高。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。