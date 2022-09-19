朱紅：資金流入中移動好倉，留意中移購21394/沽24056

如看好恒指，可留意恒指牛證61062)，收回價18200點，2022年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68660)，收回價19600點，2023年3月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

電訊股走勢靠穩，資金連日流入中國移動00941)好倉，公司股價續於51元水平之上整固。如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。

市場關注美聯儲或大幅度加息，美元債息及美匯指數向好，國際金價顯著受壓，跌至近兩年低位。SPDR金ETF02840)連跌4日，曾低見1210元，同創逾兩年新低。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。市場憂慮美國大幅加息影響經濟，國際油價下跌，中國海洋石油00883)股價高位回吐，跌至約10.1元水平整固。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

美國證券交易委員會主席Gary Gensler表示，美國人員將從下周起開始在香港檢查在美國上市中概股公司的審計底稿，另外亦表示支持將不合規中概股公司剔出美國交易所需要的時間縮短至兩年。中概股普遍偏軟，阿里巴巴09988)股價曾跌至86.05元，接近一個月低位所在的85.5元。如看好阿里，可留意阿里認購證24350)，行使價110.1元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

國家統計局表示，汽車行業在8月份恢復較快，8月份汽車產量增長39%，汽車行業增加值增長30%以上。汽車股板塊走勢偏軟，比亞迪01211)曾跌至212.2元，再創逾5個月新低。如看好比亞迪，可留意周五16日)新上市比迪認購證24886)，行使價259.08元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證68663)，收回價190.2元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

吉利汽車00175)表現偏軟，連跌4日低見12.82元，創近4個月新低，其後跌幅略為收窄，在13.08元水平好淡爭持。如看好吉利，可留意吉利認購證24489)，行使價15.52元，2023年4月到期，實際槓桿3倍。

內險股普遍下跌，中國平安02318)好倉錄得資金流入，唯股價續受壓，跌至20天線約45.5元水平。如看好平安，可留意平安認購證24054)，行使價56.65元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證68123)，收回價50.2元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

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