朱紅：恒指跌至近半年新低，留意恒指牛59395/熊68660

如看好恒指，可留意恒指牛證59395)，收回價18000點，2022年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68660)，收回價19600點，2023年3月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

國家發改委表示，當局將認真落實新能源汽車產業發展規劃，當中包括進一步研究完善新能源汽車政策體系，營造有利行業發展政策環境。新能源汽車股走勢各異，比亞迪01211)好倉連日錄得資金流入，公司股價逆市向好，曾高見219.8元。。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24886)，行使價259.08元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證68663)，收回價190.2元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

據內媒報道，美國PCAOB人員預計周一19日)開始檢查在美上市中概股的審計底稿，整個過程需要8到10周，或在2022年12月初得出檢查結果。中概股普遍偏軟，阿里巴巴09988)股價下跌，曾低見83.2元，創逾3個月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證24350)，行使價110.1元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

科技股普遍下跌，騰訊00700)股價持續受壓，曾低見288.2元，創逾1個月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22594)，行使價330元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

內險個別發展，中國平安02318)於20天線受壓，跌至約45元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證24054)，行使價56.65元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證68123)，收回價50.2元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

市場關注美聯儲議息結果，國際金價低位反彈，SPDR金ETF02840)連跌多日後反彈，在1220元水平徘徊。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。國際油價靠穩，中國海洋石油00883)走勢反覆，升至10.3元後遇沽壓，轉跌至約10元關口徘徊。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

電訊股表現靠穩，中國移動00941)高位整固，續於約51.2元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。