朱紅：科技股低位反彈，留意阿里購24350/沽22402

如看好恒指，可留意恒指牛證61062)，收回價18200點，2022年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68660)，收回價19600點，2023年3月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)主席兼首席執行官張勇表示，全球產業及供應鏈面臨重大挑戰，集團將與各方加強合作，以數字技術為支撐，為全球產業鏈及供應鏈的韌性和穩定貢獻力量。阿里股價低位反彈，曾升逾4%高見87.35元。如看好阿里，可留意阿里認購證24350)，行使價110.1元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

騰訊00700)旗下手遊《幻塔》上月登陸海外市場，上線以來海外收入突破4400萬美元，躋身出海手遊收入榜第5名，並問鼎本期收入增長榜。騰訊股價從月內低位反彈，在294元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22594)，行使價330元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

新經濟股份普遍向好，美團03690)股價上升，一度重越10天及20天線高見176.7元。如看好美團，可留意美團認購證21764)，行使價220.2元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證21607)，行使價168.78元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)在德國國際交通運輸博覽會上展出升級版12米純電動巴士，並首次發布刀片電池大巴底盤技術平台。公司股價向好，曾升越10天線高見224.8元。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24304)，行使價298.2元，2023年1月到期，實際槓桿7倍。或可留意比迪牛證57690)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證66712)，收回價308元，2023年4月到期，實際槓桿3倍。

中國海洋石油00883)周一19日)於聯交所回購619.6萬股，每股作價介乎9.99-10元，涉資約6,208萬元。公司表現向好，升至約10.12元水平整固。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

外電報道，港交所00388)旗下倫敦金屬交易所LME)被多個對沖基金，包括AQR、DR Commodities LLC及Flow Traders BV等，於倫敦法院控告，唯報道未有披露更多細節。港交所股價低位反彈，在293元水平好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證24746)，行使價339.08元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

電訊股板塊靠穩，中國移動00941)續於高位整固，在10天線約51元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。

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