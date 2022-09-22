朱紅：騰訊跌至近年低位，留意騰訊購22594/沽22595

如看好恒指，可留意恒指牛證61062)，收回價18200點，2022年12月到期，實際槓桿44倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68660)，收回價19600點，2023年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)發言人否認有關公司正在考慮減持美團03690)及貝殼的報道，指公司沒有必要籌資，沒有此類減持股權時間表，沒有減持股權金額目標，亦未有就資產剝離接觸任何投資銀行。騰訊股價下跌，低見286元，創逾3年新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22594)，行使價330元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22595)，行使價264元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

美團03690)股價連日受制於10天線，曾跌約3%低見166.1元。如看好美團，可留意美團認購證24882)，行使價190.08元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證21607)，行使價168.78元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

科技股普遍下跌，阿里巴巴09988)股價偏軟，曾跌至82.6元，創接近4個月低位。如看好阿里，可留意阿里認購證23363)，行使價102.68元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

中國汽協統計顯示，8月乘用車產銷分別為215.7萬輛和212.5萬輛，同比分別增長43.7%和36.5%，環比則有所下跌。汽車股普遍偏軟，比亞迪01211)股價於10天線受制，回落至217元水平好淡爭持。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24886)，行使價259.08元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證57690)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證69431)，收回價248元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

市場憂慮俄烏局勢升溫，國際油價上升，中國海洋石油00883)逆市造好，曾升約3%高見10.4元。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

外電報道，匯豐00005)行政總裁祈耀年表示，已就集團擬議的分拆業務尋求外部獨立意見，仍相信分拆業務將對集團帶來損害。匯豐股價偏軟，在10天線約47.9元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證21756)，行使價53.53元，2023年1月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

中國移動00941)公布，8月移動業務客戶總數為9.73億戶，本月淨增210.9萬戶；5G套餐客戶數約5.39億戶。中移動表現靠穩，於10天線約51元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。

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