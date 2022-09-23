朱紅：騰訊跌至三年新低，留意騰訊購22594/沽25271

如看好恒指，可留意恒指牛證61060)，收回價17500點，2022年12月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50091)，收回價19000點，2023年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

對息口較為敏感的科技股普遍下跌，騰訊00700)跌至279.2元，再創逾3年新低，其後在約282.4元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22594)，行使價330元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25271)，行使價244.6元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)股價受壓，曾失守80元關口，跌逾4%低見79.7元，再創5月以來新低。如看好阿里，可留意阿里認購證23363)，行使價102.68元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

據報道，英國汽車經銷商Pendragon與比亞迪01211)就合作問題進入後期商討階段，預計Pendragon將成為比亞迪在英國之合作經銷商。比亞迪股價下跌，低見206.8元，創5月以來新低。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24886)，行使價259.08元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證57690)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證69431)，收回價248元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

匯豐銀行宣布，由周五23日)起，上調港元最優惠利率12.5點子，由年利率5厘調高至5.125厘。匯豐控股00005)股價偏軟，跌逾3%低見45.45元，創近月新低。如看好匯豐，可留意匯豐認購證21756)，行使價53.53元，2023年1月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

恒指跌至十年低位，大市成交持續疲弱，港交所00388)連日下跌，跌約4%低見276.4元，創逾兩年新低。如看好港交所，可留意港交認購證24746)，行使價339.08元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

小米集團01810)走勢反覆，初段低見9.52元創近兩年半新低後，股價一度由跌轉升，其後回落至9.62元水平好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證24159)，行使價12元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認購沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

電訊股板塊逆市靠穩，中國移動00941)變動不大，續於約51元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。

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