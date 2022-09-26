朱紅：科技股持續下跌，留意騰訊購22594/沽25271

如看好恒指，可留意恒指牛證61060)，收回價17500點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50520)，收回價18900點，2023年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)好倉連日錄得資金流入，唯股價連跌多日，曾跌至275元，再創逾3年新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22594)，行使價330元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25271)，行使價244.6元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

據外媒報道，內地當局已派出監管官員小組前往香港，協助美國審計監管機構進行對涉及中國企業的現場審計檢查。中概股表現偏軟，阿里巴巴09988)股價續受壓，曾跌至78.4元，再創近月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證23363)，行使價102.68元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

美團03690)表示，平台上逾15萬家商戶支持上海消費券核銷，涵蓋外賣、買菜、酒店、門票等多個業務。美團表現持續偏軟，在約161元水平低位徘徊。如看好美團，可留意美團認購證24882)，行使價190.08元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。

比亞迪01211)董事長王傳福表示，要堅持純電和混動技術路線並行發展，亦要堅持磷酸鐵鋰作為動力電池的正確路線，中國鋰資源總體足夠滿足全國3億台汽車全面電動化需求。比亞迪股價持續偏軟，在211元水平低位徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24886)，行使價259.08元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證68663)，收回價190.2元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

俄烏局勢再度升溫，市場憂慮歐美進一步制裁俄羅斯石油出口，國際油價上升。中國海洋石油00883)逆市造好，曾高見10.48元，創月內新高。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。市場避險情緒上升，資金流入金市，SPDR金ETF02840)低位回升，在約1220元水平整固。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。

電訊股板塊逆市上升，中國移動00941)連升兩日，重越10天線高見52.3元。如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。

港交所資料顯示，中國平安02318)單一大股東正大集團資深副董事長、平安非執行董事楊小平於場內購入平保10萬股H股，涉資約430萬元。平安股價向好，曾反彈至43元。如看好平安，可留意平安認購證24054)，行使價56.65元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。

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