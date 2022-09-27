朱紅：匯豐創年內新低，留意匯豐購24675/沽21092

如看好恒指，可留意恒指牛證69270)，收回價17200點，2023年3月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50739)，收回價18700點，2023年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

英國政府推出大規模減稅方案，下調家庭和企業稅負，英鎊和英國國債受壓。英鎊兌美元自1985年以來首次跌破1.11，亞洲市更一度低見1.0350，創歷史新低。匯豐00005)股價下挫，單日跌逾8%低見41.7元，創年內新低。如看好匯豐，可留意匯豐認購證24675)，行使價57.75元，2023年7月到期，實際槓桿3倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

深圳市起草關於建設國際電競之都徵求意見稿，擬對符合要求的電競遊戲產品給予獎賞，並支持網絡遊戲企業加強內容和技術創新。遊戲相關股份普遍向好，騰訊00700)低位反彈，一度升逾4%高見287.6元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22594)，行使價330元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25271)，行使價244.6元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

國慶黃金周假期將至，國家發改委表示，正加快研究推動出台政策，積極打造消費新場景，促進消費加快復甦。餐飲消費類相關股份向好，美團03690)低位反彈，由跌轉升至高見170.6元。如看好美團，可留意美團認購證24882)，行使價190.08元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)股價先跌後回穩，創近月低位後反彈，在80元關口徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證23363)，行使價102.68元，2023年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證22402)，行使價77.77元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

據報道，比亞迪01211)與江西宜春市一家國企合資組建企業，其中比亞迪出資13億元人民幣，業務範圍包括非煤礦山礦產資源開採、非金屬礦及制品銷售和資源再生利用技術研發等。比亞迪股價靠穩，在約213元水平好淡爭持。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24886)，行使價259.08元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證68663)，收回價190.2元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

電訊股板塊靠穩，中國移動00941)續沿10天線整固，在約52元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。

港府公布多項便利來港措施，包括放寬從海外或台灣入境檢疫要求縮短至「0+3」、「來港易」及「回港易」不設限額等。航空旅遊板塊向好，國泰航空00293)曾升至9.15元，唯其後高位受壓，回落至8.71元水平整固。如看好國泰，可留意國泰認購證20822)，行使價9.24元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

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