朱紅：匯豐反彈乏力，留意匯豐購24675/沽21092

如看好恒指，可留意恒指牛證69270)，收回價17200點，2023年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證24048)，行使價20800點，2023年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50853)，收回價18300點，2023年3月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

英國政府推出大規模減稅措施，英鎊兌美元周一26日)跌至歷史新低後略為回穩，匯豐00005)股價一度低位反彈至43.1，唯其後再遇沽壓，在42.4元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證24675)，行使價57.75元，2023年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

匯豐股東之一的中國平安02318)股價受壓，再跌至低見40.55元，創逾5年新低。如看好平安，可留意平安認購證24677)，行使價54.45元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡平安，可留意平安熊證68123)，收回價50.2元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

據報騰訊00700)周一26日)回購125萬股，為騰訊連續第26個交易日進行回購，公司累計回購回購金額逾191億港元，為今年港股回購金額之最。唯騰訊股價下跌，跌至280元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22594)，行使價330元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25271)，行使價244.6元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

科技股走勢各異，阿里巴巴09988)表現偏軟，曾低見76.05元，創近半年新低。如看好阿里，可留意阿里認購證25498)，行使價88.93元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證25270)，行使價69.69元，2023年6月到期，實際槓桿2倍。

財政部等部門公布，對購置日期在明年1月1日至12月31日期間內的新能源汽車免徵車輛購置稅，新能源汽車板塊個別發展，比亞迪01211)股價續受制於10天線，在約214元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24886)，行使價259.08元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。或可留意比迪牛證68663)，收回價190.2元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

港交所資料顯示，三星SDI上周四22日)於場外減持贛鋒鋰業01772)逾1,662萬股H股，持股比例由8.23%降至4.11%。贛鋒股價連跌5日，曾低見56.65元，創近5個月新低。如看好贛鋒，可留意贛鋒認購證25291)，行使價76.05元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。

美匯指數及美國債息率持續上升，國際金價連跌多日，一度跌至近兩年半新低。SPDR金ETF02840)表現偏軟，曾低見1191元，創逾兩年新低。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡S金，可留意S金認沽證25408)，行使價1255.05元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

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