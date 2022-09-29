朱紅：科技股持續偏軟，留意騰訊購22594/沽25271

如看好恒指，可留意恒指牛證50850)，收回價17000點，2023年3月到期，實際槓桿42倍。或可留意恒指認購證24048)，行使價20800點，2023年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50854)，收回價18200點，2023年3月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

遊戲分析機構Sensor Tower報吿顯示，2022年全球手遊市場收入或將達860億美元，同比下跌2.3%，將是7年來首次下滑。遊戲板塊普遍下跌，騰訊00700)持續偏軟，在約275元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22594)，行使價330元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25271)，行使價244.6元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

科技股普遍下跌，阿里巴巴09988)曾低見74.45元，再跌至近月低位。如看好阿里，可留意阿里認購證25498)，行使價88.93元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證25270)，行使價69.69元，2023年6月到期，實際槓桿2倍。京東集團09618)同創近月新低，曾低見200元，其後在約204元水平好淡爭持。如看好京東，可留意京東認購證25565)，行使價220.2元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

市場憂慮英磅或會持續疲弱，匯豐00005)股價再度下跌，一度跌約6%低見39.8元，收市重上40元關口。如看好匯豐，可留意匯豐認購證24675)，行使價57.75元，2023年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意匯豐牛證68966)，收回價36.88元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

中港股市偏軟，內險股普遍下跌，中國平安02318)股價失守40元關口，低見39元，續創逾5年新低。如看好平安，可留意平安認購證23179)，行使價49.88元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證68123)，收回價50.2元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

比亞迪01211)公布，與約旦汽車經銷商BSTC集團達成合作，將共同為約旦市場提供新能源汽車產品。比亞迪股價續跌，曾低見203.2元，創半年新低。如看好比亞迪，可留意比迪認購證24886)，行使價259.08元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。或可留意比迪牛證68663)，收回價190.2元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

汽車股普遍下跌，吉利汽車00175)曾跌約7%低見11.18元，創逾4個月新低。如看好吉利，可留意吉利認購證24489)，行使價15.52元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

電訊股板塊偏軟，中國移動00941)失守20天線，跌至50元關口好淡爭持。如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。

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