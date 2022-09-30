朱紅：政府放寬入境限制至0+3，留意國泰購20822

如看好恒指，可留意恒指牛證51084)，收回價16800點，2023年3月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認購證24048)，行使價20800點，2023年2月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50853)，收回價18300點，2023年3月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指認沽證25712)，行使價17050點，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

本港及日本、泰國等地相繼放寬入境限制，國泰航空00293)旗下香港快運宣布，將增加10至12月往返東京、大阪、曼谷等地航班班次，加開8萬個機位，以應付需求量急增。國泰好倉連日錄得資金流入，公司走勢反覆，升至8.61元後遇沽壓，回落至約8.33元徘徊。如看好國泰，可留意國泰認購證20822)，行使價9.24元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

美國債息與美元滙價回落，金價從兩年低位反彈，錄得兩個月來最大單日升幅。SPDR金ETF02840)表現向好，曾升越10天線高見1212.5元。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡S金，可留意S金認沽證25408)，行使價1255.05元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

墨西哥灣產油區遭受颶風吹襲 ，加上美國上周原油庫存意外減少，多重因數影響下國際油價錄得7月以來最大升幅。中國海洋石油00883)曾反彈重越50天及100天線高見9.66元，唯午後反覆倒跌。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿12倍。

澳門特區旅遊局表示，期望黃金周入境旅客保持穩步上升勢頭，更樂觀的期望為每日可有2.5萬人次，7天黃金周可有17萬人次。銀河娛樂00027)表現靠穩，在約46元水平整固。如看好銀河，可留意銀河認購證 25709)，行使價58.05元，2023年1月到期，實際槓桿8倍。

科技股普遍向好，阿里巴巴09988)低位反彈，曾升逾5%高見79.2元。如看好阿里，可留意阿里認購證25498)，行使價88.93元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證25270)，行使價69.69元，2023年6月到期，實際槓桿2倍。騰訊00700)早段靠穩，唯午後跌至268.2元，創接近4年新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22594)，行使價330元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25271)，行使價244.6元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

英倫銀行啟動臨時買債計劃以穩定金融市場，匯豐00005)低位反彈，收復40元關口，最高曾見41.7元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證24675)，行使價57.75元，2023年7月到期，實際槓桿9倍。或可留意匯豐牛證68966)，收回價36.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

內險股走勢反覆，中國平安02318)高開低走，曾低見37.75元，再創逾5年新低。如看好平安，可留意平安認購證23179)，行使價49.88元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證68123)，收回價50.2元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

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