朱紅：恒指牛證新增區下移至16000點，留意恒指牛51084/熊51291

如看好恒指，可留意恒指牛證51084)，收回價16800點，2023年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證25711)，行使價18550點，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51291)，收回價18000點，2023年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證25712)，行使價17050點，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

科技股個別發展，美團03690)失守10天線，跌至165元水平徘徊。如看好美團，可留意美團認購證24882)，行使價190.08元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25710)，行使價142.4元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。京東集團09618)表現偏軟，曾低見195.8元，創逾4個月新低。如看好京東，可留意京東認購證25782)，行使價238.2元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡京東，可留意京東認沽證25409)，行使價187.9元，2023年2月到期，實際槓桿3倍。

內地國慶黃金周長假前，人民銀行本周共開展7天期5210億元和14天期3570億元逆回購操作，當周實現淨投放8700億元，單周淨投放規模創逾32個月新高。內銀股普遍上升，建設銀行00939)連跌4日後反彈，升至4.54元水平整固。如看好建行，可留意建行認購證24748)，行使價5.18元，2023年6月到期，實際槓桿8倍。

報道指港府及旅發局都已開始籌備境檢疫措施放寬至「0+0」後的全球推廣活動，旅發局並已擬定一整套方案。國泰航空00293)表現反覆，連跌3日跌至100天線約8.28元水平徘徊。如看好國泰，可留意國泰認購證20822)，行使價9.24元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

OPEC+將舉行會議，市場觀望會否作出減產決定，國際油價表現靠穩。中國海洋石油00883)低位反彈，在9.4元水平整固。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。美匯指數高位回落，國際金價向好，SPDR金ETF02840)連升兩日，在1227元水平整固。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡S金，可留意S金認沽證25408)，行使價1255.05元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

特斯拉否認日前報道所指的國產車型Model 3和Model Y將進行大幅降價，電動車板塊普遍下跌，比亞迪01211)股價失守200元關口，曾跌逾6%低見188.8元，續創逾半年新低。如看好比亞迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證57680)，收回價180.2元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

國慶黃金周長假期期，澳門賭業股個別發展，銀河娛樂00027)表現造好，曾高見46.85元。如看好銀河，可留意銀河認購證25709)，行使價58.05元，2023年1月到期，實際槓桿8倍。

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