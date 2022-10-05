朱紅：恒指本週一曾失守17000點

如看好恒指，可留意恒指牛證51287)，收回價16400點，2023年3月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證25711)，行使價18550點，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50854)，收回價18200點，2023年3月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證25712)，行使價17050點，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

據外媒報道，騰訊00700)重新計劃併購戰略，將焦點轉至收購海外遊戲公司多數股權，以擴大遊戲組合，提升增長動力。騰訊股價連跌5日，曾低見259.4元，再創接近4年新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25781)，行使價290元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25271)，行使價244.6元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

科技股普遍下跌，京東集團09618)表現偏軟，曾低見191元，再創接近5個月新低。如看好京東，可留意京東認購證25782)，行使價238.2元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡京東，可留意京東認沽證25409)，行使價187.9元，2023年2月到期，實際槓桿3倍。

OPEC+將於周三5日)召開會議，據報將考慮每天減產超過100萬桶，刺激國際油價上漲。中國海洋石油00883)一度逆市向好，升至9.52元。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。美匯指數回落，國際金價靠穩，SPDR金ETF02840)於20天線受壓，在1215元水平徘徊。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡S金，可留意S金認沽證25408)，行使價1255.05元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。

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