朱紅：恒指本週一曾失守17000點

如看好恒指，可留意恒指牛證51972)，收回價17300點，2023年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證25711)，行使價18550點，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50851)，收回價18500點，2023年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證25712)，行使價17050點，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

科技股個造好，美團03690)反彈7.6%至174元水平徘徊。如看好美團，可留意美團認購證24882)，行使價190.08元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25710)，行使價142.4元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。京東集團09618)曾升10%，並重上213.8元。即市資金偏向流入淡倉為主，如看淡京東，可留意京東認沽證25409)，行使價187.9元，2023年2月到期，實際槓桿3倍。如看好京東，可留意京東認購證25782)，行使價238.2元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)低位反彈，曾升逾8%高見84.2元。如看好阿里，可留意阿里認購證25131)，行使價95.05元，2023年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證25270)，行使價69.69元，2023年6月到期，實際槓桿2倍。騰訊00700)表現靠穩，續於約275元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22594)，行使價330元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25271)，行使價244.6元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）本週召開會議，據報將考慮每天減產超過100-150萬桶，消息刺激國際油價上升。中國海洋石油00883)反彈超過3%，升至9.8元附近。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。美匯指數回落，國際金價靠穩，SPDR金ETF02840)於20天線受壓，在1215元水平徘徊。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡S金，可留意S金認沽證25408)，行使價1255.05元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。

德國汽車租賃公司Sixt與比亞迪01211)簽署合作協議，SIXT將在未來六年向比亞迪購買至少10萬輛新能源車，於今年第四季度開始交付。比亞迪股價本週一（3日）失守200元關口後，股價反彈8.8%至209元。如看好比亞迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證57680)，收回價180.2元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

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