朱紅：資金流入阿里好倉，留意阿里購24350/沽25270

如看好恒指，可留意恒指牛證51974)，收回價17200點，2023年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認購證25711)，行使價18550點，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50851)，收回價18500點，2023年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證25712)，行使價17050點，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)低位反彈後，暫時在20天線83元整固。如看好阿里，可留意阿里認購證24350)，行使價110.1元，2023年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證25270)，行使價69.69元，2023年6月到期，實際槓桿2倍。騰訊00700)表現靠穩，續於10天線約275元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22594)，行使價330元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25271)，行使價244.6元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

科技股個造好，美團03690)反彈至175元水平徘徊。如看好美團，可留意美團認購證24882)，行使價190.08元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25710)，行使價142.4元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。京東集團09618)曾升10%，並重上213.8元。即市資金偏向流入淡倉為主，如看淡京東，可留意京東認沽證25409)，行使價187.9元，2023年2月到期，實際槓桿3倍。如看好京東，可留意京東認購證25782)，行使價238.2元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

據《彭博》引述消息指，匯控00005)已聘請瑞信的Christopher Chua幫助負責該行在亞洲的併購業務。匯豐股價反彈至10天線42.81元後窄幅波動，如看好匯豐，可留意匯豐認購證24675)，行使價57.75元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。或可留意匯豐牛證68966)，收回價36.88元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

據報石油輸出國組織及其盟友OPEC+)本周會議後宣布減產200萬桶，為逾兩年最大，石油股上升。中國海洋石油00883)逆市反彈1.3%，升至10元附近。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。美匯指數回落，國際金價靠穩，SPDR金ETF02840)反彈至50天線1260元水平。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡S金，可留意S金認沽證25408)，行使價1255.05元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。

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