朱紅：恒指失守10天線，留意牛51084/熊50854

如看好恒指，可留意恒指牛證51084)，收回價16800點，2023年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證25711)，行使價18550點，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50854)，收回價18200點，2023年3月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指認沽證25712)，行使價17050點，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

科技股繼續受壓，騰訊00700)連跌三日，失守10天線273元，低見264元附近。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25781)，行使價290元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26119)，行使價215元，2023年11月到期，實際槓桿2.8倍。

據《彭博社》引述消息報道，外賣巨頭美團（03690）正研究進軍香港外賣市場，但計劃仍在初步階段，最終可能有變。美團繼續反复向下跌至160元邊緣，如看好美團，可留意美團認購證24882)，行使價190.08元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25710)，行使價142.4元，2023年6月到期，實際槓桿2.5倍。

阿里巴巴09988)20天線83元整固。如看好阿里，可留意阿里認購證24350)，行使價110.1元，2023年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證25270)，行使價69.69元，2023年6月到期，實際槓桿2倍。

據報石油輸出國組織及其盟友OPEC+)本周會議後宣布減產200萬桶，為逾兩年最大，石油股有支持。中國海洋石油00883)繼續在10元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。

美匯指數在112附近徘徊，國際金價靠穩，SPDR金ETF02840)反彈至50天線1260元水平。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡S金，可留意S金認沽證25408)，行使價1255.05元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。

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