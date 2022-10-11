朱紅：美團跌至五個多月低位，留意購26118/沽25710

如看好恒指，可留意恒指牛證51287)，收回價16400點，2023年3月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證25711)，行使價18550點，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52960)，收回價18100點，2023年3月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指認沽證25712)，行使價17050點，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

科技股繼續受壓，騰訊00700)持續走弱，連跌四日，失守10天線273元，低見254.2元附近。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25781)，行使價290元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26119)，行使價215元，2023年11月到期，實際槓桿2.8倍。

據《彭博社》引述消息報道，外賣巨頭美團（03690）正研究進軍香港外賣市場，但計劃仍在初步階段，最終可能有變。美團繼續反复向下跌至近月低位146.7元，如看好美團，可留意美團認購證26118)，行使價181.98元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25710)，行使價142.4元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

據經濟通報導指新東方09901)指遭美國證交會SEC)指其會計審計底稿無法進行全面檢查或調查，為SEC來港審計底稿後首次有公出現阻礙。受到消息影響，阿里巴巴09988)仍然受制於10天線78.9元。如看好阿里，可留意阿里認購證25131)，行使價95.05元，2023年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證25270)，行使價69.69元，2023年6月到期，實際槓桿2倍。

中國移動（00941）香港宣布，與物流及供應鏈多元技術研發中心LSCM)成為策略合作夥伴，為LSCM的科研項目引入CMHK iSolutions 5G企業方案的全面資源。中國移動仍然在50元關口好淡爭持。如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。

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